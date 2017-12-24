超級電池問世！ 未來可望「手機只要充電5秒，通話2小時」

2017-12-24 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國一家手機品牌因兩年前的廣告詞「充電五分鐘，通話兩小時」大紅大紫，其手機的快充技術也讓當時推出的手機成為單品銷售王。如今，浙江大學的研究團隊研製出新型的「超級電池」，號稱充電只要5秒鐘，通話2小時也不成問題！

根據中國浙江大學22日發布的新聞稿表示，浙江大學高分子科學與工程學系的高超團隊已成功研製出新型的「鋁－石墨烯電池」，這款電池能夠在大電流下快速充飽電，同時也保持較高的比電容量。高超團隊也指出，目前市面上的一些手機也有快充功能，但往往只是看似充滿，但實際續航能力不長。而這款新型電池目前的實驗室數據是1.1秒就能充滿電，比電容量損失輕微，表示未來如果這款電池成功運用到手機上，非常有可能實現充電5秒鐘，通話2小時的目標。

但是這款超級電池距離真正商業化還有很長的一段路要走。高超團隊指出，「鋁－石墨烯電池」的正極比容量、輸出電壓及面負載量還有很大的提升空間，能量密度也不足以與現在普遍使用的「鋰離子電池」相匹敵，而且新電池使用的離子液體電解質價格也不菲，如果可以找到更廉價的電解質，鋁離子電池的商業前景將更寬廣。

而目前台灣的中研院團隊已經製出60秒充飽電的「鋁電池」，驚艷全球，還獲得了2017年愛迪生獎。目前該團隊已成功壓低成本，在實驗室試量產，並供應台南電動單車使用。未來可望取代「鉛酸電池」，大量應用於儲能裝置。