韓商操縱記憶晶片價格？中國發改委邀三星「討論」

2017-12-24 19:10

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國媒體報導，中國智慧手機製造商指控三星電子和SK海力士共謀調高記憶晶片價格，中國國家發展改革委員會已「邀請三星電子討論」，邀請業者討論，通常是中國展開正式調查的第一步。

「21世紀經濟報導」上週五報導指出，中國智慧手機製造商指控三星電子調高記憶晶片價格，已促使中國官員向該公司提交了一份意見。在注意到三星電子最近持續調高記憶晶片價格後，中國發改委更已「邀請三星電子討論」。

邀請業者「討論」，通常是中國展開正式調查的第一步。但「21世紀經濟報導」網路版當晚改口指出，中國政府將與三星電子「持續溝通」。

中國網路媒體「電子工程世界」最近也報導，中國發改委最近考慮調查三星電子、SK海力士和美光科技是否共謀操縱價格。但三星電子和SK海力士表示，並未遭到正式調查或接獲任何通知。但中國發改委對記憶晶片價格展開調查，被視為是前所未見的舉動。

根據集邦科技的數據，截至11月為止，三星電子和SK海力士主導的DRAM價格，每GB要價為3.59美元，為去年6月1.31美元的1倍以上。中國是全球最大智慧手機市場，每年消耗全球50%至60%記憶晶片，三星電子和SK海力士占全球DRAM市場的75%。

「21世紀經濟報導」指出，目前還不清楚中國政府是否發起反壟斷調查。