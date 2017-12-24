法國耶誕節近十萬人維安 防範恐怖份子

法國政府將出動近十萬維安人員，以教堂、耶誕市集等旅遊熱門點重點加強維安戒備。 （法新社）

2017-12-24 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕耶誕節是基督教最大節日，近年來受伊斯蘭極端主義威脅，法國自2015年以來飽受恐怖攻擊困擾，今年為保障耶誕節假期安全，法國政府將出動近十萬維安人員，以教堂、耶誕市集等旅遊熱門點重點加強維安戒備。

據《法國國際廣播電台》報導，法國政府共出動警察5萬4000人、憲兵3萬6000人、軍人7000人，總數達9萬7000人來投入耶誕節維安任務。此次重點對象也包含外國遊客。

2015年以來共有241人在恐怖攻擊中遇難身亡，去年7月，一位80多歲的教會神父，甚至在教堂裡遭恐怖份子割喉；今年6月一名恐怖份子在巴黎聖母院前用錘子打傷警察。

巴黎聖母院每年有1300萬人次參觀，因此在耶誕節期間將增強保衛巴黎聖母院。在巴黎市區和近郊，一共有7000軍警的增援，從周日晚上8點到周一晚上9點都是重點保衛時間。

全法國將舉行的天主教耶誕宗教活動將多達7000場，總計有650個基督教堂、45個耶誕市集、商業中心和旅遊熱門景點都是維安重點區域。