怎麼夾都夾不到！ 日娃娃機業者涉詐欺罪遭逮

日本傳出有「怎麼夾都夾不到」的娃娃機台 ，警方以詐欺罪嫌逮捕業者。（圖翻攝自@himajin_neet_ch Twitter）

2017-12-24 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕喜歡夾娃娃嗎？近年亞洲吹起一股夾娃娃機風潮，但日本卻傳出有著「怎麼夾都夾不到」的機台，讓消費者花了大錢卻只換得一肚子氣回家，只好跑去跟警方投訴，大阪警方昨（23日）依詐欺罪嫌將該遊戲公司的33歲社長大平剛史與5名員工逮捕歸案，全案仍在調查當中。

綜合外媒報導，這家遊戲公司在大阪、京都等地有5間分店，遊戲中心中的夾娃娃機內擺了許多如Ipad mini、電動平衡車等高單價物品，吸引顧客前來；遊戲方法為投錢後「控制移動剪刀，將綁著高額物品的繩子剪斷」方式，玩一次從500到1萬日圓（台幣約130~2600元）不等，不少民眾經過忍不住入內試試手氣。

本月初，4名約20多歲的年輕女子在店內玩了一次要2000日圓（台幣約520元）的夾娃娃機，玩幾次後夾不起來正準備離去，店員卻不斷以「下次一定夾得到」、「現在放棄太浪費了啦，集中力不夠喔！」等話術勸誘，結果4人前後花了整整47萬日圓（台幣約12萬4千元）卻無功而返；之後她們越想越不對勁報警，整件事才爆發出來。事實上從2015年開始，當地警方已接到累計36人、總被害金額約600萬日圓（台幣約160萬元）的類似投訴案。

警方調查後指出，店家把夾娃娃機設定為「繩子絕對切不斷」模式，等到有顧客多次失敗起疑時，店員會走到顧客面前親自操作成功來保證並無使詐，但事實上當下有另名店員更改了設定，等換回顧客後再改回「切不斷」模式；店員還會在顧客玩到身上沒有現金後，催促他們到ATM提款。這類型的娃娃機詐欺為全日本首例。

遊戲中心附近的店家受訪時表示：「看過不少人被話術騙進店裡，出來30萬日圓（台幣約8萬元）就不見了！」、「有很多人都哭著走出店外，希望這種店永遠都不要再開了。」也有遊客表示：「不可原諒，這附近商店街的信用將一落千丈。」