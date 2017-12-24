野生海龜慘變「運毒龜」 海防人員起出800公斤古柯鹼

美國海岸防衛隊近日進行海上緝毒任務時，竟發現疑似有販毒集團把野生海龜當作「運毒龜」，海防人員從海龜身上拆下26個古柯鹼包裹。（翻攝自推特）

2017-12-24 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國海岸防衛隊近日進行海上緝毒任務時，竟發現疑似有販毒集團把野生海龜當作「運毒龜」，海防人員從海龜身上拆下多達26個古柯鹼包裹，才解救了這隻可憐的海龜。所起出的毒品估計市價近5300萬美元（約新台幣15.7億元）。

美國海岸防衛隊官方推特上指出，在為期68天的東太平洋反毒巡航中，海防人員發現一隻遭到繩線纏繞的大海龜，海龜四肢都已開始發炎，身邊被眾多不明包裹團團包圍。海防人員將繩線解開救出海龜後，驚見包裹裡裝的全是古柯鹼，總共重達818公斤。

為了避免海洋生物再遭纏繞，海防人員也將長達23公尺的繩線回收，並將毒品交由警方處理。此外，在整趟巡迴任務中，海防人員一共查獲7噸重的走私毒品，總價高達1.35億美金（約新台幣45.7億）。

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