野生海龜慘變「運毒龜」 海防人員起出800公斤古柯鹼

2017-12-24 19:03

〔即時新聞/綜合報導〕美國海岸防衛隊近日進行海上緝毒任務時,竟發現疑似有販毒集團把野生海龜當作「運毒龜」,海防人員從海龜身上拆下多達26個古柯鹼包裹,才解救了這隻可憐的海龜。所起出的毒品估計市價近5300萬美元(約新台幣15.7億元)。

美國海岸防衛隊官方推特上指出,在為期68天的東太平洋反毒巡航中,海防人員發現一隻遭到繩線纏繞的大海龜,海龜四肢都已開始發炎,身邊被眾多不明包裹團團包圍。海防人員將繩線解開救出海龜後,驚見包裹裡裝的全是古柯鹼,總共重達818公斤。

為了避免海洋生物再遭纏繞,海防人員也將長達23公尺的繩線回收,並將毒品交由警方處理。此外,在整趟巡迴任務中,海防人員一共查獲7噸重的走私毒品,總價高達1.35億美金(約新台幣45.7億)。

During their 68-day Eastern Pacific counter drug patrol, the crew of USCGC Thetis rescued a large sea turtle entangled in $53 million worth of cocaine. Read here to learn more about this patrol: https://t.co/x9VCINZ25I pic.twitter.com/Zhddcb4lgg