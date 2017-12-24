中國3年查封13000網站 網嘲「牆大的國家！」

2017-12-24 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒週日（24日）指出，當局自2015年以來，已查封1萬3000多個「違反法律或其他規定」網站，而絕大多數民眾支持清理網路空間。

《路透》報導，自5年前習近平上任國家主席後，中國政府對網路展開更嚴格的管制，批評人士指出，這是為了限制言論自由、防治輿論批評中國共產黨。當局則聲稱，所有的國家都對網路進行管制，當局所制定的規則是為確保國家安全和社會穩定，防止色情和暴力內容傳播。

據《新華社》報導，中國全國人大常委會有關網絡安全法、關於加強網絡信息保護的決定的執法檢查報告，今日提請常委會審議。報告指出，當局已及時清理網站、論壇、博客、微博、公眾帳號、即時通訊工具、網絡直播中宣揚恐怖暴力、淫穢色情等信息。

自2015年以來，已有1萬3000多家違法網站被關閉，近1000萬個違法違規帳號被關閉。官媒稱，「網絡安全事關黨的長期執政，事關國家長治久安，事關經濟社會發展和人民群眾切身利益。」

報導還指出，超過90%的受訪者對治理成效給予肯定，其中有63.5%的人認為近年來網絡上的有害內容明顯減少。

對此，有中國網友諷刺，「牆大的國家！」、「把不要臉當成績」，還有人形容是「焚書坑儒」，也有人質疑，「哪些是真違法，哪些是...」。