火箭內裝特斯拉超跑擬登火星 盼成為太空史創舉

穆斯克將1輛紅色特斯拉超跑放進火箭內，在火箭試射前往火星時，要將超跑留在火星軌道內。他盼能成為太空史上的創舉。（圖截自elonmusk IG）
〔即時新聞／綜合報導〕近日美國南加州一枚「獵鷹9號」火箭劃過天際，引起話題。發射火箭的是1家美國太空探索科技公司（SpaceX），其執行長穆斯克（Elon Musk），同時他也是電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長。他22日在IG上PO出，1輛紅色的特斯拉超跑（Tesla Roadster）裝在獵鷹火箭（Falcon Heavy rocket）內，並期待它試射時飛入火星軌道內，成為太空史上的創舉。
穆斯克跨足網路、再生能源、太空領域三大領域，他是成功的創業家兼發明家。他曾在推特宣布，獵鷹火箭的計畫，在火箭內搭載紅色特斯拉超跑，讓它留在火星軌道長達數十億年。
當時他異想天開的想法，引起外界關注，好奇這個有夢想的商業巨擘到底會如何完成。12月22日，他在IG上PO出火箭與超跑照片並表示，「為了不無聊」，火箭試射時，1輛紅色跑車裝在其內，並在登入火星前，留在火星軌道上，讓它成為太空史上的創舉。
據《Geek Wire》報導，穆斯克為檢測火箭的負載量極限，試射失敗多次，這次他提出以超跑試射，盼「特斯拉在太空中漂泊時，能在多年後的未來，被某個星球上的外星人發現」。
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A Red Car for the Red Planet Test flights of new rockets usually contain mass simulators in the form of concrete or steel blocks. That seemed extremely boring. Of course, anything boring is terrible, especially companies, so we decided to send something unusual, something that made us feel. The payload will be an original Tesla Roadster, playing Space Oddity, on a billion year elliptic Mars orbit.