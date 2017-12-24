火箭內裝特斯拉超跑擬登火星 盼成為太空史創舉

穆斯克將1輛紅色特斯拉超跑放進火箭內，在火箭試射前往火星時，要將超跑留在火星軌道內。他盼能成為太空史上的創舉。（圖截自elonmusk IG）

2017-12-24 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕近日美國南加州一枚「獵鷹9號」火箭劃過天際，引起話題。發射火箭的是1家美國太空探索科技公司（SpaceX），其執行長穆斯克（Elon Musk），同時他也是電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長。他22日在IG上PO出，1輛紅色的特斯拉超跑（Tesla Roadster）裝在獵鷹火箭（Falcon Heavy rocket）內，並期待它試射時飛入火星軌道內，成為太空史上的創舉。

穆斯克跨足網路、再生能源、太空領域三大領域，他是成功的創業家兼發明家。他曾在推特宣布，獵鷹火箭的計畫，在火箭內搭載紅色特斯拉超跑，讓它留在火星軌道長達數十億年。

當時他異想天開的想法，引起外界關注，好奇這個有夢想的商業巨擘到底會如何完成。12月22日，他在IG上PO出火箭與超跑照片並表示，「為了不無聊」，火箭試射時，1輛紅色跑車裝在其內，並在登入火星前，留在火星軌道上，讓它成為太空史上的創舉。

據《Geek Wire》報導，穆斯克為檢測火箭的負載量極限，試射失敗多次，這次他提出以超跑試射，盼「特斯拉在太空中漂泊時，能在多年後的未來，被某個星球上的外星人發現」。

相關連結