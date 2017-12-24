赴日旅遊要注意！ 電車內有這些行為 日本人會討厭你

日本民營鐵道協會最近公布，2017年「電車內讓人最討厭的行為」。日本電車示意圖。（法新社）

2017-12-24 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕日本是台灣人出國最喜歡去的地方之一，但到日本搭電車可得注意，別做以下這些讓人討厭的行為，以免成為不受日本歡迎的人。

據日本《trafficnews》報導，日本民營鐵道協會日前公布，2017年「電車內讓人最討厭的行為」排行榜，其中「大聲談話喧嘩」是「最討厭的行為」榜首，也是連續9年獲得排行榜第1名；至於第2、3名則分別是「不正確的坐姿」及「將行李放在隔壁坐位上」。

其中「不正確的坐姿」是因為有些乘客「坐姿太豪邁」，影響到其他乘客，因此從去年的第3名升至今年的第2名；「將行李放在隔壁坐位上」則有乘客認為，背背包的人會影響其他乘客的空間，「讓人覺得厭煩」

2017年「電車內讓人最討厭的行為」排行榜，是從10月1日至11月30日在日本國際鐵路協會的網站，調查2419名乘客的結果。

2017年「電車內讓人最討厭的行為」排行榜前10名分別是：

第1名：大聲談話喧嘩 （33.2%）

第2名：不正確的坐姿（31.1%）

第3名：將行李放在隔壁坐位上（29.8%）

第4名：邊走邊滑手機（29.6%）

第5名：不顧上下車順序、擋在門口阻礙進出（28.1）

第6名：耳機聲音外漏很大聲（20.1%）

第7名：手機鈴聲很吵或講電話（18.5%）

第8名：亂丟垃圾、空罐（16.0%）

第9名：車廂內抽菸（15.3%）

第9名：醉酒後搭車（15.3%）