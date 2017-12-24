日本海岸又見幽靈木船 船內4遺體腐爛

日本山形縣鶴岡市海域，今日上午8時40分發現木船，船內有4具腐爛中的遺體。圖為12月4日，漂流到鶴岡市的另一艘木船。（美聯社）

2017-12-24 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕日本近來出現數起幽靈木船漂流海岸的事件，山形縣鶴岡市油戶南隧道附近的海上，今日上午8時40分又發現一艘木船，船內有4具腐爛中的遺體。

據《朝日新聞》報導，當地居民通報海上保安部，海面有艘快要解體的木船正在漂流。海上保安部則指出，船身有一部分的木板已經沖到海岸，船上發現4人遺體，目前正協同縣警在附近進行搜查。