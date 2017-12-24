雪恥？ 瑪麗亞凱莉宣布再戰紐時跨年演唱

瑪麗亞凱莉前天宣布將出演跨年演唱，因去年狀況頻頻，今年似乎想一雪前恥。（法新社）

2017-12-24 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕前天美國「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey），與跨年晚會的主辦單位聯合聲明，將會出席今年的紐約時代廣場的跨年表演，對比去年表演時耳麥聽不到聲音的慘況，這次似有一雪前恥的意味。

綜合外電報導，迪克克拉克製作公司（Dick Clark Productions）與瑪麗亞凱莉聯合聲明表示，「我們共同認為，去年演出狀況，與原先的計畫有所出入，因此我們很高興能夠攜手向前邁進，帶給美國民眾一個很棒的音樂之夜。」

去年瑪麗亞凱莉跨年表場，剛出場沒有多久，疑似音軌故障的技術問題而無法開唱，僅在舞台上來回走動。據當時製作公司表示，她坦承當時簡直是「令人無法接受、非常荒謬」。

對此次跨年演出，瑪麗亞凱莉說「迪克．克拉克（Dick Clark）是個很棒的人，我剛開始從事音樂生涯就能夠與他共事」又說，「我相信他不會讓一名藝術家遭遇這樣的狀況。」