傳列40人「尋仇名單」！強國警察持槍擄車已殺2人

當局發出懸賞令，「凡提供重要線索、協助抓獲嫌疑人者，公安機關將獎勵人民幣10萬元」。（圖擷自網路）

2017-12-24 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南新化縣最近發生一起警察持槍殺人案件，一名員警陳建湘竟逼警車司機開車載他「外出尋仇」，目前傳出已造成2人死亡，外傳死者是公安局副局長，另有謠言稱陳男還列出了超過40人的追殺名單！

綜合中媒報導，陳建湘是新化縣公安局國保大隊警察，22日深夜以辦案為由借出槍枝跟30多發子彈，隨後又調用公務車輛，沒想到竟是要出門殺人，當時先殺了一名男子後，又脅迫司機載他去找下一個被害人，司機故意撞車，趕快逃跑。

據稱其已擬好遺書，還點名要槍殺幾十名與他有過節的人，名單共有40多人，目前陳建湘仍在逃，傳出他還有約40發的子彈，消息未獲官方證實。

目前湖南省當局處於高度緊張狀態，當地武警和特警正在當地擴大搜捕，網路上也有民眾貼出影片，顯示當地大批全副武裝的特警，持槍在公路上檢查過往車輛，氣氛相當緊張。另外當局也發出懸賞令，「凡提供重要線索、協助抓獲嫌疑人者，公安機關將獎勵人民幣10萬元」。

當地消息指出，被槍殺者是公安局副局長，不過，新化縣公安局警員回應媒體查詢時否認此傳聞。令有消息指，2名死者據稱是36歲的新化縣教育局員工鄒男和58歲的失業人員段男，2人曾因瑣事和陳建湘發生糾紛。