破天荒！巴黎巿區飯店頂樓驚見珍稀野生松露

法國巴黎飯店屋頂花園驚見野生松露，這是巴黎巿區首次發現野生松露，令科學家嘖嘖稱奇。（法新社）

2017-12-24 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎飯店屋頂花園驚見野生松露，這是巴黎巿區首次發現野生松露的身影，不但吸引科學家的興趣，也證明天台花園或綠色屋頂，有發展生物多樣性的潛力。

綜合外媒報導，松露一般生長在地中海型氣候的地區，因此在法國，主要產地是在法國南部，但近日卻在北部的首都巴黎發現其身影，更令人驚奇的是，這顆松露竟生長在巴黎鐵塔附近的一間飯店天台花園；對於此項重要發現，法國巴黎自然史博物館（Museum of Natural History）稱：「可以為推行屋頂花園、綠色屋頂的都市園藝政策帶來積極的意義。」

蕈類專家塞洛斯（Marc-Andre Selosse）指出，飯店屋頂的土壤和日照，卻成功複製了地中海型氣候條件，雖然松露必須使用孢子與其他可形成共生關係的樹來繁育，但這次發現顯示這種情況可以在巴黎屋頂上發生，因此在屋頂培植松露或許可行。

這顆重約21克的冬季黑松露，不會被送上餐桌，而是交由科學家研究；巴黎目前正大力推廣都市園藝，希望兩年內建造達100公頃的屋頂花園，其中三分之一將用作種植草本植物、蔬菜和釀酒調味的啤酒花。