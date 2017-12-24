加州史上最大野火已肆虐20天 明年才能完全撲滅

消防單位指出，目前控制了65%的火勢，火勢蔓延情況開始獲得控制，要完全撲滅「湯瑪斯野火」預估可能到明年1月有辦法。（美聯社）

2017-12-24 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕本月4日在南加州爆發至今的「湯瑪斯野火」（Thomas Fire），延燒面積超過1106.4平方公里，將近4個台北市大小，成為自有紀錄以來加州史上最大野火。

綜合外媒報導，「湯瑪斯野火」成為加州自1932年有紀錄以來的史上最大野火，延燒面積超過1106.4平方公里，1063建築遭焚毀，包含1名消防員在內有2人不幸在這場森林大火中罹難，火勢最猛烈的時候，相關單位共投入了8500名消防員來對抗火勢，隨著最近幾天助長火勢的「聖安娜風」（Santa Ana Winds）減弱，天氣溼度增加，肆虐20天的「湯瑪斯野火」開始獲得控制。

消防單位指出，目前控制了65%的火勢，在野火周邊都開闢了防火線，火勢蔓延情況開始獲得控制，之前所下達的疏散指令也都解除，現仍有2800名消防員在前線與野火奮戰，為了對抗這起野火，已經耗費近1.8億美元（54億台幣），預估可能要到明年1月才可以完全撲滅「湯瑪斯野火」。

雖然居民可以開始返家，但當局警告說，許多野生動物為了逃避火災，可能會出沒在市鎮上，要居民要與野生動物保持距離，以免對雙方遭成傷害。

本月4日在南加州爆發至今的「湯瑪斯野火」，延燒面積將近4個台北市大小，成為自有紀錄以來加州史上最大野火。（美聯社）