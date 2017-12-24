俄羅斯製造黑魚子醬 傳有7成是中國山寨爛貨！

俄國漁業專家亞維利耶夫表示，國內純天然、正規養殖的鱘魚，通常虛耗時8年，才能產下魚子。（彭博）

2017-12-24 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕每當逢年過節，俄羅斯家庭餐桌上，一定會有黑魚子醬。然而，近日卻傳出中國黑心廠商，假冒俄國製造的名義，在市面上兜售山寨版化學黑魚子醬，有害人體健康，且比例高達7成！

《自由亞洲電台》報導，中國製造的劣質仿冒黑心魚子醬，主要是指該國鱘魚養殖企業，為加快魚類成長速度，餵養大量生長激素，其中部份還添加化學製劑、色素與味精，但因造假技術超強，連常吃魚子醬者都分辨不出產品真偽。

報導指出，俄國漁業專家亞維利耶夫表示，國內純天然、正規養殖的鱘魚，通常須耗時8年，但中國使用化學物催生的鱘魚，只要花費一半的時間（4年），即可產下魚子。那些標榜「俄羅斯製造」魚子醬，其實有7成是中國製，在俄國境內重新包裝後，再貼上俄製標籤，混淆消費者視聽。

報導提到，針對俄國指控，部份中國養殖企業認為並非他們的錯，沒有人願意拿這種事情開玩笑，應是來自白俄羅斯的商家，低價（每盒20美元，約新台幣597元）從中國進口，高價（每盒250美元，約新台幣7471元）賣到俄羅斯，與中企無關，並指責俄國刻意抹黑。