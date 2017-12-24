真的有耶誕老人？美國研究：85％ 4歲兒童相信

美國研究發現，4歲兒童有85％相信耶誕老人。（法新社）

2017-12-24 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕「每到耶誕節，就會有耶誕老人從家裡的煙囪爬下來，把禮物放到襪子裡...」知道這段故事只不過是傳說，是許多兒童成長的必經歷程。而美國研究發現，85％的4歲兒童，都認為真的有耶誕老人。

據《CNN》報導，1978年的《美國精神醫學》期刊（American Journal of Orthopsychiatry），就已顯示85％的4歲兒童相信耶誕老人，6歲兒童則有65％，長大到了8歲之後，只有25％覺得有耶誕老人。

如今的研究人員對此表示，相信耶誕老人的小孩比例，長久以來都維持穩定的比例。例如發表在2011年《認知與發展》期刊（Journal of Cognition and Development）的研究顯示，83％的5歲小孩認為耶誕老人是真實的。

喬治梅森大學應用發展心理學助理教授高斯登（Thalia Goldstein），指出在近來的研究中，發現85％這個比例應該是對的。她解釋，兒童對耶誕老人的相信感始於3歲到4歲，到了4歲至8歲之間時，這種信仰非常強烈，到了8歲的時候，就會看到小孩開始了解耶誕老人傳說的事實，因此相信的比例就會下降。

在美國以外，這種比例似乎差不多，1999年在芬蘭舉行的歐洲兒童早期教育研究協會年會，一份研究指出，92.5％的父母認為家中8歲以下的兒童，相信有耶誕老人存在。

《認知與發展》期刊2016年的一篇論文指出，若小孩和真人扮演耶誕老人相處過，那麼他就越有可能相信耶誕老人的存在。論文共同作者高斯登與德州大學奧斯汀分校教授伍利（Woolley），研究了77名2至10歲的小孩，他們都在耶誕節前一個星期內，與真人扮演的耶誕老公公見面。

研究中顯示，有39.2％的孩子認為，他們看到的那個人，就是會從煙囪爬下來的聖誕老人，另有38.8％的兒童不認為那個人是爬進煙囪的耶誕老公公，但認為他也住在北極，並且可以和真正的耶誕老人互相交流。此外，13.8％的小孩認為這個人不是耶誕老人，但有著耶誕老人的特徵，只有1.3％的孩子，完全不相信有耶誕老公公。

另一方面，認知發展心理學家、洛杉磯西方學院副教授施圖爾曼（Andrew Shtulman）認為，年齡和認知發展讓兒童開始失去對耶誕老人的信仰。施圖爾曼說，在小學低年級階段，小孩就不再相信耶誕老人，而這不是巧合，因為那個時候兒童正在發展更為複雜的概念，了解到什麼是可能，什麼是不可能的。