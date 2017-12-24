被暱稱「脫歐女士」 梅伊莞爾

英國首相梅伊在波蘭華沙記者會，被翻譯人員誤稱「脫歐女士」。（路透）

2017-12-24 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕前天（22日）英首相梅伊（Theresa May）與波蘭新任總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawieck）於華沙聯合舉行開記者會時，被翻譯人員誤稱為「脫歐女士」，對此梅伊莞爾一笑。

綜合外電媒體報導，梅伊於本月21日前往波蘭與總理莫拉維茨奇商談國事。希望藉此能鞏固英國與東歐國家間關係，引起外界大量關注的脫歐議題，當然避免不了，莫拉維茨奇透過電視直播致詞中，提到關於未來英國與波蘭間雙邊關係時，現場翻譯人員誤將波蘭語翻譯成英文時，梅伊被暱號為「脫歐女士」（Madam Brexit）。

莫拉維茨奇當時表示，「雙方之間的合作很重要，由於脫歐一事，未來雙方的合作將建立於新規範，及不同的規則之上。」；然而翻譯人員卻說：「因為，如同『脫歐女士所言』，脫歐就是脫歐。儘管如此，我們理解到雙方在國防、內部、經濟、經濟及其他領域上合作的重要性。」

綜合外電報導，對「脫歐女士」暱稱說詞，梅伊在賽普勒斯旅程時告訴記者，「也許你有注意到，當我聽到『「脫歐女士』翻譯時笑了，但聽著，我們確實要脫歐沒錯，同時還有在做其他的事情，像是教育或培訓等相關層面的變化。」並且強調「如果你仔細看過去幾個月，英國與歐盟多次的談判之中，有個適合英國且不錯的財政方案。」