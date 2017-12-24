菲律賓商城大火毫無生還機會 恐已37人死亡

菲律賓商城大火，恐37人死亡。（美聯社）

2017-12-24 09:12

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂的故鄉納卯市，一間4層樓高的商場於23日上午發生火災，持續至今日早上仍未撲滅，受困的37人恐皆罹難。納卯市副市長、杜特蒂的兒子保羅杜特蒂（Paolo Duterte）表示，「現場的消防局指揮官說，倖存的機會是零。」

據《法新社》報導，當地警察卡諾（Ralph Canoy）指出，起火點位於商場的3樓，那裏有布料、木製家具和塑膠製品，所以火勢迅速蔓延，需要很長時間才能撲滅。

卡諾透露，調查人員認為，有些人被困在24小時營運的客服中心而罹難，可能他們在工作時，沒有注意到火災發生，目前尚不知道起火原因。

菲律賓總統杜特蒂曾擔任納卯市長約20年，他昨日到火場探視，並慰問死者的親屬。納卯市人口約為150萬人，是菲律賓南部最大的城市，位於首都馬尼拉以南約1000公里。

火災常在菲律賓造成重大傷亡，特別是在幾乎沒有消防安全的貧民區，以及大型建築物和工廠，因為官員腐敗與層層剝削，往往無法達到消防標準。2015年，馬尼拉的一家鞋廠發生大火，造成72人死亡。近年來最致命的火災，則是1996年在馬尼拉夜總會發生的一場大火，有162人喪生。