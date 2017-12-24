紐時爆：川普曾批海地移民都愛滋、奈國人住茅屋

川普傳曾批評海地人都有愛滋，奈及利亞人住在茅屋內。（路透）

2017-12-24 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普力推移民政策，最近美國《紐約時報》以專題報導此政策問題，並揭露過去川普竟曾批評，海地取得美國簽證的人「全都有愛滋」，甚至說奈及利亞人都住在茅屋內，超歧視發言引發風波。

報導指出，川普今年1月就發布行政命令，下令暫停7個以穆斯林為主的國家公民進入美國，6月時他還大動作召集國安官員到白宮的橢圓辦公室開會，當時他一進門就憤怒的揮舞手上的紙，不滿美國仍有大量外國人湧入。

有6名不具名的官員指出，川普認為國安團隊根本是在嘲弄他的命令，川普當時說，「朋友都打電話來說我像個笨蛋。」隨後拿起他的國內政策顧問米勒（Stephen Miller）的文件大聲朗讀，該文件列出了2017年有多少移民獲得了簽證進入美國。

川普在會中抱怨，來自「恐怖主義天堂」阿富汗竟有2500多人；有2名官員更透露，川普稱海地則有1萬5000人取得美簽，他們「全都有愛滋」，隨後還不滿說奈及利亞有4萬人拿到美簽，一旦他們看過美國「就不會回到他們的茅屋了」。

整段發言令在場的官員傻眼，儘管目前白宮已否認這項傳聞，不過報導引述的2位官員因為印象太深刻，當時還曾向其他人轉述川普的誇張用語。