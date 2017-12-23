美國前陸戰隊員謀劃耶誕恐攻 FBI臥底逮人

2017-12-23 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國前陸戰隊員竟是恐怖組織伊斯蘭國（IS）支持者，還涉嫌在耶誕節發動恐怖攻擊？美國聯邦調查局（FBI）22日逮捕26歲前海軍陸戰隊員詹姆森（Everitt Aaron Jameson），他遭到指控，企圖於耶誕節在舊金山知名旅遊景點發動恐攻。

綜合外媒報導，詹姆森曾在2009年接受過陸戰隊基礎訓練，並以合格步槍「一等射手」的成績結訓，但後來因隱匿哮喘病史不報，被陸戰隊開除。他在2年前皈依伊斯蘭教，目前是拖車司機。

根據美國聯邦司法部在今（23）日公布的資料，詹姆森曾經在臉書上對IS恐攻的貼文按讚或喜歡，在9月被FBI盯上，探員麥金尼（Christopher McKinney）隨即假扮成IS支持者與詹姆森接觸。詹姆森16日向麥金尼透露，自己計畫在12月18日至25日，鎖定舊金山最熱鬧的39號碼頭（Pier 39）發動恐攻，因為「耶誕節是犯下攻擊的絕佳日子」。詹姆森謀劃在碼頭引爆爆裂物，驅使人群擠向狹小的區域，讓他得以製造死傷。

資料指出，詹姆森公開宣稱他不需脫身計畫，因為他已「準備赴死」。FBI也在20日突襲詹姆森位於加州摩德斯托（Modesto）的住處，並宣稱找到詹姆森的遺書，以及步槍、手槍等武器和彈藥。

詹姆森目前已遭到加州東區聯邦地方法院，依企圖向特定外國恐怖組織提供實質支持的罪名起訴。若詹姆森被定罪，將面對最高20年的徒刑與25萬美元（約750萬台幣）的罰款。