自閉男童大賣場演唱一鳴驚人 準備出唱片啦

患有自閉症的柯特尼，大展天籟美聲，不僅讓觀眾大飽耳福，也讓他獲得出單曲的機會。（圖擷自羅斯臉書）

2017-12-23 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕此「聲」只有天上有！英國1名10歲自閉症男童柯特尼（Calum Courtney），在大賣場唱歌為慈善團體募款。柯特尼高歌的片段，PO上臉書吸引超過109萬次點閱，也讓他一曲成名，獲得出唱片的機會。

綜合外媒報導，柯特尼為英國慈善團體巴西爾登（Basildon）募款，在一間阿斯達（Asda）連鎖超市的走道正中央，高唱美國歌手羅賓森（Smokey Robinson）的名曲「誰在愛你」（Who's Lovin' You），吸引不少顧客駐足欣賞。

柯特尼媽媽特普妮（Tupney Courtney）將唱歌募資的畫面拍下來，原先是為給無法到場支持的老公看，但柯特尼阿姨羅斯（Katy Rose）將影片上傳到臉書，讓柯特尼天籟的嗓音爆紅。影片不僅吸引網友瘋傳，目前超過1萬2000次分享、109萬人次觀看，也引起1個唱片製作人的注意，要幫他出1張公益單曲。。

特普尼對於柯特尼有自閉症樂觀看待，她表示柯特尼雖然有輕微的社交障礙，但讓他獲得音樂的天分，並能在大眾面前，不畏懼的高歌，她稱「這是他的超能力」。

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