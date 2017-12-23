南韓健身房大火29死 現場牆壁滿是痛苦「黑白手印」

南韓堤川市一棟健身中心21日發生大火， 牆上的黑白手印，見證20名女性在三溫暖室內遭活活燒死。（圖擷自《朝鮮日報》）

2017-12-23 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕南韓忠清北道堤川市一棟健身中心21日發生大火，目前已知有29人死亡、26人受傷。其中2樓的女子三溫暖是死傷最嚴重的區域，多達20名女性在此受困，最後活活被燒死，最新火場的鑑識照也陸續曝光，「牆壁滿是黑白手印」。

據南韓《朝鮮日報》報導，火場鑑識照片可見，2樓的女子三溫暖現場，除了滿是被大火燒黑的痕跡外，牆壁上及門板上到處遍布著燒黑或是反白的手印，足以想像當時這些困在裡面的罹難者，試圖在火場中逃跑掙扎、找尋生路，最後卻找不到出口而活活被燒死的情況，有多麼的可怕與驚恐。這些黑白手印的照片，更能見證這些罹難者死前最痛苦的一刻。

報導指出，南韓調查人員初步判斷，起火點在健身中心1樓的停車場，一輛汽車起火導致火勢蔓延到整棟大樓；據瞭解，因為該棟建築物的材料是屬於易燃物質，使得火勢迅速蔓延，因此火災才會如此嚴重。

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