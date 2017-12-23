27公斤大麻裝好裝滿 老夫婦運毒被抓辯「要送人的耶誕禮物啦！」

27公斤的大麻，市價約台幣1080萬元。（圖擷取自York County Sheriff's Department）

2017-12-23 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕耶誕禮物變成大麻煩？美國內布拉斯加州（Nebraska）日前一對8旬老夫婦開車行駛州際公路因橫越中線，遭警察攔下，警察靠近貨車時，聞到濃濃的大麻味，並在車內搜出高達60磅（約27公斤）的大麻，老夫婦竟回：「那是要送別人的耶誕禮物，沒有要拿來販賣。」

綜合外媒報導，80歲的傑朗（Patrick Jiron）因開車橫越中線而被攔下，未料警方在傑朗所駕駛的貨車聞到一股明顯大麻味，對貨車搜索後，發現多達27公斤重的大麻，立刻通知相關單位處理，並將傑朗夫婦帶回警局調查。

傑朗夫婦否認要將大麻拿來販賣，辯稱是要送人的「耶誕禮物」，不過相關單位不相信他們的說法，將兩人以非法持有大麻及非法意圖販賣等重罪起訴。這批27公斤重的大麻，約值33.6萬美元（約台幣1080萬元）。

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