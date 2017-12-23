「驅趕低端人口」是否合憲？ 中國學者聯名提議審查

2017-12-23 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京上月發生19死火災，引發政府以清理「安全隱患」為由，強拆違建與驅趕數萬名「低端」低收入戶和打工族。中國政法大學終身教授江平與其他學者聯合建議，應成立特別委員會，審查驅逐行動是否合憲。

綜合報導報導，中國政法大學終身教授江平等7位中國學者，19日共同發表「對北京市政府驅趕外來居民的行動及其依據的行政文件提請合憲性審查」建議。參與學者包括北京大學法學院教授賀衛方、北京天則經濟研究所所長盛洪、北京清華大學法學院教授許章潤、天則經濟研究所法律及公共治理中心主任蔣豪、維權律師莫少平、律師丁錫魁、北京清華大學歷史系教授秦暉。

建議信中寫道，北京市政府驅趕「低端人口」的行動，有損公民人格尊嚴、違反國家尊重和保障人權、法律面前一律平等的憲法原則，也侵犯公民憲法權利，包括：土地權利、個體經濟和私營經濟權利、私人財產權利、人格尊嚴不受侵犯的權利，和住宅權利。8位學者並建議中國全國人大常委，應成立特別調查委員會，對北京市府從11月中旬開始，其侵犯上述公民權利行為依據的各級相關文件，進行合憲性審查。

前中共總書記趙紫陽秘書鮑彤隨後也在推特上表示：「無條件支持公民江平、賀衛方、盛洪、許章潤、蔣豪、莫少平、丁錫魁、秦暉聯名提請全國人大常委會對北京市政府驅趕外來居民的行動及其依據的行政文件進行合憲性審查！憲法和法律的生命和權威在於落實！敬請關注中華人民共和國有史以來的這一劃時代的盛舉！」