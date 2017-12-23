最大雞雞頭銜遭搶 他怒嗆對方「有30cm是包皮」

法爾康藉著34公分的陰莖勃起長度，過去一直是「最長陰莖」的世界紀錄保持人。（擷取自《太陽報》）

2017-12-23 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國男子法爾康（Jonah Falcon）因擁有34公分長的陰莖聞名世界，也保持世界紀錄多年，然而，這寶貴的頭銜近期遭墨西哥大叔卡布瑞拉搶走，令法爾康十分不悅，他近期向媒體放話，稱對方的性器官的真實長度很普通，會那麼長是因為「有30公分是包皮」。

根據英媒《太陽報》報導，法爾康過去一直以擁有巨大陰莖為傲，常接受媒體訪問甚至還上過電視，他在專訪中暢談2012年在舊金山國際機場被航警攔下的軼事，表示由於當日穿著貼身，褲底那一包特別明顯，被航警及安全人員懷疑藏有「生化武器」，經過縝密的搜查後才獲放行。

報導指出，法爾康那「世界之最」的紀錄近期遭人打破，對方是54歲的墨西哥男子卡布瑞拉（Roberto Esquivel Cabrera），經過醫師檢驗，確定其外生殖器（包含陰莖、包皮）長度為48公分，而卡布瑞拉也因此被政府宣告為殘障人士，理由是「陰莖過長致求職受嚴重影響」。

對此，法爾康接受《太陽報》專訪時仍氣憤難平，他痛批對方真正的陰莖本體僅有約17公分，有超過30公分的長度是後天延展增生的包皮，並不符合世俗對「大雞雞」的定義。法爾康接著指對方因此無法享受正常性生活，實在是本末倒置，直言「如果不能使用，那又有何意義呢？」

法爾康進一步援引對方主治醫師的建議，指卡布瑞拉明明可以透過手術方式切除包皮，並獲得正常的性生活與工作機會，卻仍執意折磨自己以獲此虛名，實在非常可悲，更表示自己不會受此影響。