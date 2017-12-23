養子驗DNA尋生母 驚覺親哥哥天天與他擦身而過

2017-12-23 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名20歲男大生葛拉罕，幼時因家中經濟狀況差，母親甘特只能忍痛割愛，送人當養子。隨著年齡的增長，葛拉旱益發好奇原生家庭的模樣，詢問養母後，獲得一份DNA套件，拿去鑑定測試，比對結果發現，一名叫文森的男子符合條件，且就住在附近，於是前往認親。甘特見到許久不見的小兒子，當場喜極而泣，直呼「這是最棒的聖誕節禮物！」

綜合媒體報導，葛拉罕（Kieron Graham）目前就讀於肯尼索州立大學（kennesaw state university），但從小便被人收養，雖然很感謝養父母的栽培，但內心仍有個遺憾，想知道「我媽媽長什麼樣？為什麼連張合照都沒有？」期望有一天，能與本生父母重逢，多次向養母提起此事，因對方尚未做好心理準備，始終毫無下文。

就在聖誕節前夕，養母主動拿出一份DNA套件，讓他交給專業人士，進行溯源基因檢測（Ancestry DNA test）。收到分析結果的當天，葛拉罕小心翼翼地，深怕漏掉任何訊息般地仔細詳閱，發覺文森（Vincent Ghant）不僅與他比對符合，兩人住家還很近，趕緊上門找人，互相確認身份細節後，證實文森真的是自己的親兄弟，雙方激動相擁。

文森笑稱，當葛拉罕登門自稱是我弟弟時，「一時之間不曉得該說些什麼，場面有點尷尬，因為印象中的弟弟，是個吃奶包尿布的小寶寶」，直盯著對方臉部，試圖找出兩人是親兄弟的蛛絲馬跡，端量一會兒心想「他好像跟我長得挺像的，他真的是我兄弟哎！」

巧合的是，葛拉罕與哥哥敘舊時發現，兩人都是亞特蘭大獵鷹隊（橄欖球賽）的球迷，還在同間大學念書，一樣主修政治系、副修法律學位，甚至上過同一門課程，雙方數度在校園內擦身而過，卻沒發現彼此是家人，驚呼緣分實在太過奇妙。

甘特（Shawn Ghant）見到小兒子，一臉不可置信，頻頻拭淚，等到情緒較為緩和，才娓娓道來出養葛拉罕的心酸過往。甘特表示，葛拉罕出生時，家裡很窮，無法同時將兩名孩子養大成人，不得已只好將3個月大的葛拉罕，交給他人收養。

甘特指出，從骨肉被迫分離的那天起，她沒有一天不擔心小兒子的安危，怕他沒有吃飽睡好，或遭受他人虐待，原本以為這輩子再也無法相見，沒想到老天爺卻贈予這份聖誕節大禮，讓她十分感動。據悉，自從相認後，雙方開始保持密切聯繫，積極規劃往來，盼能彌補過去20年失去的親情。