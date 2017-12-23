勇闖火場救8人 日高中生終於當一回特攝英雄

2017-12-23 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕日本山梨縣1名高中生，在自家公寓起火時勇闖火場救出8名住戶，自稱實現了從小就想當特攝片英雄的夢想。

根據日本《朝日新聞》報導，就讀日本山梨縣韮崎工業高中3年級的日原拓哉，21日收到一封來自山梨縣警察局長的信，感謝他於11月29日的救災行動。

原來是日原在火災當天回到公寓住處時，被公寓管理員通知1樓發生火災，需要幫忙疏散大樓，日原的家正好在起火點上方，他立刻衝出位在2樓的家，下到1樓進入起火房間，由於火災現場煙霧太濃，日原先用滅火器噴散煙霧，接著背起起火房中1位70多歲的老人離開現場。

同時他還注意到有其他住戶被困在公寓1樓和2樓間的樓梯，他立即從公寓爬入公寓內與家人會合，在消防隊到達後與家人共同協助救出7位受困住戶，包括老人和小學生。

報導指出，日原從小就喜歡看特攝英雄影集，也夢想能成為現實生活中的特攝英雄；日原受訪表示，他平常很常參加社區活動，也會幫忙清掃公寓，因此注意到公寓內居住許多老人，並與家人商量過如果發生意外該如何幫助住戶，他認為即使不是消防員，也可以拯救生命。

山梨縣警察局長於21日寫信感謝日原的勇敢行動。日原說，「我很高興能夠拯救人們，而且也大家平安獲救」、「這封感謝信應該發給我們社區的所有人」。