求婚當場被拒絕 男狂砍女友17刀再捅自己

現場血跡斑斑。（圖取自stirileprotv）

2017-12-23 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯西部城市烏法（Ufa）發生一起恐怖情人砍殺案，26歲男子阿里（Ali Kulbaev）日前向女友求婚，但女友斷然拒絕，阿里一怒之下，居然從身上拿出一把刀，狠砍女友，在砍殺女友過後再自殺，但自殺不成，情況危險被緊急送醫，目前已脫離險境。

綜合外電報導，阿里捧了一束花，在一間商店外要女友嫁給他，但女友不肯，跑到店內向店員求救，跟店員說自己被騷擾，沒想到阿里惱羞成怒，大吼︰「若我不能得到你，其他人也不能！」於是從身上拿出刀子狂砍她，女子血流如注，當場死亡。

現場尖叫聲連連，目擊者表示，當時情況恐怖，男子像發了狂似的對著女子狂砍，事後又拿刀捅自己，他痛得哀嚎，但在哀嚎間仍求路人幫忙殺了他。

阿里和女友是在網路上認識，他們先在網路上聊了一年的時間，之後便相約見面，阿里對女子一見鍾情，兩人很快便在一起。但女子發現阿里似乎情緒有問題，過去也有犯罪前科，女方父母也反對他們交往。

阿里其實先前就和女友提過結婚一事，但女子說：「如果我拒絕呢？」阿里竟以殺了她作威脅，這讓女友開始害怕，開始躲著男友，但阿里卻去她家堵她，尾隨她到商店內，並在商店將女友狠砍17刀，女友血流如柱當場身亡。

阿里有多項前科。（圖取自stirileprotv）