分手後還是朋友？ 美國研究：可能是病態

許多人會和前任男女朋友繼續當朋友，但近日美國奧克蘭大學研究指出，這種行為除了可能是不成熟的表現，還可能是某種精神病態的人格特質。示意圖。（路透）

2017-12-23 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕分手後還是好朋友？許多人在分手後仍會和前任男女朋友保持聯絡，繼續當朋友。近日美國奧克蘭大學（Oakland University）研究指出，這種行為除了可能是不成熟的表現，還可能是某種精神病態的人格特質。

根據《個性與個體差異（Personality and Individual Differences）》雜誌報導，奧克蘭大學找來861位有分手經驗的男女，進行問卷測驗，了解受試者與現有伴侶的狀況、與前任是否還保持聯絡等問題，統計出受試者與前任接觸，大部份原因是為繼續取得對方的金錢、人脈、性關係。

研究結果顯示，與前任繼續維持良好關係，可能有自戀、虐待狂等黑暗人格特質，謝爾曼博士（Dr Sherman）表示，「這種人稱為精神病態者（psychopathy），通常害怕與前任斷絕關係會使自己吃虧，因此用個人魅力，博取前任的同情心，故意讓對方誤以為還有機會復合。」

不過謝爾曼也表示，並非所有和前任有來往的人都有「黑暗的精神病態」，也可能只是單純交流，但若發現自己的伴侶和前任關係過度良好時，可能就要留心此研究了。