安理會祭出北韓新制裁 停止供應逾7成石油成品

安理會15個成員國一致通過美國發起的北韓新制裁案。（路透）

2017-12-23 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國安理會在今天通過對北韓的新制裁，將限制對北韓的石油供應，以及在2年內驅逐北韓在海外的勞工，切斷北韓境外的收入來源，迫使北韓停止發展核武。

綜合媒體報導，安理會15個成員國一致通過美國發起的北韓新制裁案，安理會決議將停止北韓近75%的石油供應，並設置原油供應上限，每年出口至北韓的成品油從200萬桶削減至50萬桶，而原油進口數量則必須限制在每年400萬桶內。另外，世界各國必須在2019年底前遣返在海外工作的北韓人民，斷絕北韓的海外金源。決議中還提到，如果任何國家發現有涉嫌違反其內容的船隻向北韓運送違禁物，都能夠採取檢查、凍結、充公和沒收船隻等行動。

報導提到，中國和俄羅斯一向和美國不同調，美國為了讓這2國同意，原本所祭出的嚴厲制裁被迫縮水，包括凍結金正恩政權的海外資產，以及北韓的海外勞工必須在12個月內回國。

安理會上次在9月所表決針對北韓的新制裁案，內容包括禁止北韓紡織品出口、切斷向北韓輸送天然氣、減少供應石油，以及禁止核發新工作許可給北韓海外勞工等，懲罰當時北韓進行的第6次核試爆。