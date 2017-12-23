古典樂界也沾腥！指揮大師杜特華 遭多名女性控性侵

2017-12-23 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕81歲的瑞士指揮大師、英國皇家愛樂樂團音樂總監杜特華（Charles Dutoit）遭3名歌劇演唱家和一名演奏家指控，曾對她們多次性侵，犯案時間長達25年，消息傳開後，各大樂團相繼做出回應，中斷與杜特華的合作。

畢業於日內瓦音樂學院的杜特華，在1977年接掌加拿大的蒙特婁交響樂團，並將它提升到國際一流樂團的水平，在笛卡（Decca）唱片公司留下許多經典錄音，他也曾領導過蘇黎世音樂廳管絃樂團（Tonhalle Orchester Zürich）、法國國家管弦樂團（Orchestre national de France）、費城管弦樂團（Philadelphia Orchestra）、NHK交響樂團等重量級樂團，2014年更獲頒國際古典音樂大獎（International Classical Music Awards）的終身成就獎。

4名女性向《美聯社》指控，杜特華在1985到2010年間，曾以音樂討論或練習為名，利用樂團彩排和演出空檔期間，對她們多次加以侵犯，地點遍佈於芝加哥、洛杉磯、費城和紐約州薩拉托加泉（Saratoga Springs）等處，包含行駛中的汽車、杜特華的更衣室、飯店電梯和芝加哥四季酒店（Four Seasons Hotel）的套房內都曾是杜特華的作案地點。4名受害者都說，因為杜特華的大師級地位，她們擔心自己會被樂壇封殺，讓音樂生涯提前落幕，而杜特華則會絲毫無傷，因此都未曾正式提告。

據已退休的歌劇演員拉絲穆森（Paula Rasmussen）說，她曾於1991年9月在洛杉磯歌劇院（LA Opera）被杜特華叫進休息室，「當時他把我推到牆上，抓住我的手塞入他的褲襠，強吻我，舌頭彷彿要伸進我的喉嚨」。男中音艾特金斯（John Atkins）也證明拉絲穆森的說法，並說事發後都會陪拉絲穆森進杜特華的休息室，當時杜特華還會冷冷看著他，好像在問：「你為什麼會在這裡？」

知名女高音麥克奈爾（Sylvia McNair）也描述，1985年3月，她與杜特華和明尼蘇達管弦樂團（Minnesota Orchestra）曾一起演出，某天兩人恰好共乘飯店的電梯，「一等到電梯裡只剩我和他，他就把我推到牆上，膝蓋頂入我兩腿之間，整個人緊貼著我。」麥克奈爾奮力掙扎，所幸電梯門後來即時打開，她便立刻衝出去。另有一名不願透露身分的受害者也說，杜特華在2006年曾性侵她3次，2010年則有一次，不僅對她襲胸，還在更衣室抓住她的手腕壓到牆上。

杜特華的性侵醜聞傳開後，美國波士頓、舊金山和澳洲雪梨交響樂團都迅速與他中斷關係。紐約愛樂交響樂團（New York Philharmonic）也表示，已取消由他指揮明年1月5場音樂會的安排。芝加哥交響樂團（Chicago Symphony Orchestra）和克里夫蘭管弦樂團（Cleveland Orchestra）也表示，杜特華已退出明年上半年的音樂會。