1.15億年恐龍足跡遭惡意破壞 園方：屁孩幹的

珍貴的恐龍足跡遭人持鈍器惡意破壞。（擷取自《ABC》）

2017-12-21 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲墨爾本東南方的因沃洛奇（Inverloch）一處珍貴的恐龍腳印遺跡遭人惡意漠壞，園方指出，該枚腳印屬獸腳亞目恐龍（Theropod dinosaur）所留，為世上屈指可數的極地或冰河時期恐龍遺跡之一，令學者感慨不已。

根據澳洲《ABC》報導，這枚珍貴的恐龍足跡坐落在位於平岩（Flat Rocks）的海洋公園內，在2006年被古生物學家首度發現。當時經過討論，古生物學家與相關部門的官員達成共識，決定將其保留在原來的位置，讓遊客得以一窺最自然、原始的恐龍遺跡，沒想一番美意反倒成了有心人動手破壞的契機。

維多利亞公園（Parks Victoria）巡視員馬丁（Brian Martin）表示，有所學校上月至園區內參觀，離開後園方就發現恐龍足跡已遭到破壞，並推測犯案工具是1把鐵鎚。「這裡的岩石非常堅硬，要被破壞成這樣必須使用鐵鎚類的鈍器才能達成」他解釋說，「（恐龍）腳印邊緣的石塊已被擊打至碎裂」。

據悉，目前仍未有人被指控犯案，但園方工作人員及學者不免為此感到喟嘆，直指本起事件非常令人難過，「這珍貴的足跡已在此存在了1億多年，成立園區並加以展示後亦十分受民眾歡迎，如今卻毀於一旦」。