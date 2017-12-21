泰裔美女翻轉人生 與母貧苦度日意外獲300億遺產

一位22歲的泰裔美籍女子艾芮卡（左）在父親去世後與母親（右）貧苦度日，不料他們突然繼承了祖母高達301億的遺產。（圖擷自YouTube「Thairath TV」頻道）

2017-12-21 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕一位22歲的泰裔美籍女子在父親去世後與母親相依為命，兩人生活困苦，身上一度僅剩100美金，必須仰賴教會的救濟，不料今年初她們收到來自美國的一封信，稱他們繼承了2010年過世的祖母高達10億美元遺產（約301億台幣）。

綜合外媒報導，一位22歲的泰裔美籍女子艾芮卡（Erica Jasmine Baldwin Gibson），她的母親邂逅了一名美國男子，他們在夏威夷定居，並生下了艾芮卡，但不幸的是艾芮卡父親罹患癌症，儘管花了大筆金錢，仍不幸於2000年去世，艾芮卡父親去世後，母女兩人幾乎沒錢給他辦葬禮，不過在加州的奶奶曾寄錢給她們辦理後事。

失去父親的依靠後，艾芮卡和母親兩人相依為命，生活非常困苦，身上最慘曾僅剩100美元，必須仰賴教會的救濟；母親靠著貸款在夏威夷開了一家小餐館維生，艾芮卡為了協助餐館的經營，在高中畢業後就放棄升學來幫助母親做生意。

不過她們的人生在今年出現了重大轉折，美國通知她們，擁有繼承已故祖母遺產的資格，艾芮卡祖母2010年去世，她留下了高達10億美元的債券和股票。

艾芮卡受訪時指出，她感受到祖母還是在掛念著她們，至於這10億美元的遺產會如何改變她們生活，艾芮卡計畫上大學就讀，並回國從事慈善事業。

艾芮卡母親說：「我想念我的丈夫，我想念他做的偉大的事情。回到泰國，我也想為國家做偉大的事情。」她們現在在泰國開設一個礦泉水公司，從事慈善事業，捐贈給福利機構幫助孤兒。