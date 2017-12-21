雙腿交纏親密下棋？ 西洋棋錦標賽logo被批「太情色」

2018世界西洋棋錦標賽logo。（圖擷取自BBC）

2017-12-21 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕2018世界西洋棋錦標賽（World Chess Championship）將在倫敦舉行，主辦單位近日公布錦標賽的logo，表示「你沒看錯，2018的主題就是爭議和潮流」，卻被網友笑虧「姿勢太性慾」。

根據外媒報導，通常想到西洋棋時，不會認為與「性感」有關聯，但2018世界西洋棋錦標賽就是要顛覆大家的思想，設計出這個具爭議性卻有點潮流的logo。

在此logo中，兩人坐在方形棋盤上，雙腿交纏下棋的畫面，親密的肢體接觸引人遐想，許多網友更驚呼，logo畫面也太像在印度《愛經》裡男女交纏畫作。

美國詩人海瑟克莉絲托（Heather Christle）則在推特說：「我不玩西洋棋，很感謝這個有用的圖示，給我充分的資訊，讓我明白如何擺出正確的姿勢」，還有網友表示「看到這個畫面，或許深夜最適合下西洋棋吧！」，也有網友回應，認為畫面太「超過」，絕對是兒童不宜。

主辦單位則說，明年錦標賽將會在倫敦舉行，認為倫敦既新潮又衝突，因此以這兩個特質為出發點設計錦標賽的logo，對於網友的批評則不願回應。