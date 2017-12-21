男夜間躲草叢解放「小鳥」 衰被誤認大鵰中彈亡

2017-12-21 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江一名駱姓男子日前與友人相約，進行打野味活動，但夜間視線不佳，一行人見巨大影子晃動，以為有大禮自動送上門，「見獵心喜」直接開槍射殺，上前查看卻發現有人倒臥血泊中，原來是有尿急男子恰巧路過，在草叢內脫褲解放「小鳥」，卻被誤認為是「野味」中彈身亡。

綜合媒體報導，這起事件發生於上月6日晚間，駱男等人抵達目的地後，手持熱像儀搜尋獵物，並於10公尺外的田間，找到疑似「兩隻大鳥」的蹤跡，拿起隨身攜帶的槍枝，瞄準目標後迅速扣下扳機，沒想到下秒「迎接」他的，卻是人類發出的慘叫聲，連忙上前一探究竟，映入眼簾的是，傷患倒臥血泊中的駭人畫面。

報導指出，警方調查發現，駱男與友人打獵時，正好有兩名男子因尿急，就近躲進草叢「噓噓」，未料卻被當成「野味」，其中一人前額中彈受傷，送醫救治仍回天乏術，並指責駱男，先前非法持有槍械遭刑事懲處，卻不思悔改，這次還傷及無辜，不幸淪為槍下亡魂，實在非常惡劣，事後駱男被依過失殺人罪嫌送辦。

中國網友表示，「天吶」、「這死的太怨了」、「死刑吧，打了多少野生保護動物了」、「草叢有風險，方便需謹慎」、「電影中的橋段，也被你遇見了」、「我不信，像謀殺」、「哪有那麼大鳥，以為是鴕鳥嗎」、「這傢伙該不會以為自己遇到大鵰了吧」。