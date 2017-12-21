北韓很邊緣？ 這些國家無視禁令與北韓密切合作

2017-12-21 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕北韓過去半年來頻頻核試，加上不時試射飛彈的舉動，受到以美國為首的國際社會制裁，聯合國安理會更祭出多項禁令，然而乍看之下四面楚歌的北韓是否真如外界所想的那麼「邊緣」呢，外媒對此做出分析。

英媒《BBC》專訪了澳洲洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy）的奧立佛（Alex Oliver）與葛瑞漢（Euan Graham），整理出北韓目前的「交友圈」與其外交近況，接著更評點與北韓關係匪淺的諸多國家，還有這些國家在聯合國祭出北韓禁令後雙方的關係。

報導指出，自從朝鮮民主主義人民共和國（北韓）1948年成立以來，已與全球160多個國家建立外交關係，並在其中48個國家設有大使館與領事館。隨著北韓試射頻率高漲，西班牙、墨西哥與義大利等國已於過去數月間與北韓先後斷交，葡萄牙、新加坡等國則是暫時中斷與北韓關係，並切斷直接聯繫的管道，即便如此，《BBC》仍認為北韓保有許多外交渠道可繼續尋求生意夥伴。

洛伊國際政策研究所指出，北韓的經濟命脈主要集中在歐洲、亞洲、中東及非洲的使館網絡，有評論認為是「北韓進行非法活動的前哨」，使其能藉此合法或非法地逃避聯合國的制裁。在聯合國祭出禁令後，有些非洲國家甚至加緊與北韓的合作，主要項目為建築、能源及農業等方面的會談與合作。

《BBC》進一步強調，由於海外使館對其經濟命脈的重要性不言而喻，北韓當局對派駐海外的外交官實行極為嚴格的監控，以防止他們叛逃。此外，北韓目前在檯面上的盟友仍有諸多社會主義及共產主義國家，如古巴、委內瑞拉等國，這些國家以「共同反美」作為共識，並維繫彼此之間的關係。