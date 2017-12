普廷宣布參選總統,他強調:「俄羅斯有恢復其世界主導地位的一切能力。」(法新社)

2017-12-21 10:35

〔即時新聞/綜合報導〕現年65歲的俄羅斯總統普廷本月初宣佈,將於明年3月大選尋求連任,這是普廷自2000年上台以來,第四度角逐總統大位,19日在莫斯科舉行的論壇上,他宣布他的競選政見,稱俄羅斯有能力恢復主導世界的能力。

綜合外媒報導,在當地時間19日於莫斯科所舉行的「展望俄羅斯的未來」(Russia looking into the future)論壇上,普廷闡明了國家未來發展方向,他說俄羅斯人民能夠應付所有問題,應珍惜人民所取得的一切成就,全力發展北極、遠東、西伯利亞的廣闊地區,來應對重大歷史挑戰,普廷強調:「俄羅斯有恢復其世界主導地位的一切能力。」

普廷也指出目前國家還有很多事迫在眉睫,包含保障公民的福祉、消除貧窮和克服社會不平等,而未來最重要的是實現醫療技術方面的突破,普京稱,這既是他目前身為總統的任務,也是他的競選政見。

若普廷明年四度當選總統,預計將連續執政24年,在位時間超越前蘇聯領袖布里茲涅夫,僅次於掌權29年的史達林。