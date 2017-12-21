制裁奏效？日媒直擊北韓市民生活 設施不敢開暖氣了

日本《共同社》日前深入北韓首都平壤觀察，發現聯合國制裁似乎奏效，許多設施已開始不使用暖氣，另外醫藥品等也變得教為短缺，有市民坦言「由於制裁生活變得困難」。（法新社）

2017-12-21 08:25

〔即時新聞／綜合報導〕北韓頻頻試射洲際彈道導彈（ICBM），日前還宣示完成「核戰力」，不過日本《共同社》日前深入北韓首都平壤觀察，發現聯合國制裁似乎奏效，許多設施已開始不使用暖氣，另外醫藥品等也變得教為短缺，有市民坦言「由於制裁，生活變得困難」。

《共同社》報導指出，最近平壤市區積雪高過腳踝，街上許多人忙著鏟雪，或許是因為制裁導致原油供應受限的影響，也可能因慢性電力不足，有設施開始不使用暖氣，導致室內也寒氣逼人。

雖然匯率和超市的物價沒有明顯波動，不過有市民透露，醫藥品變得難以入手，輕工業的材料也短缺，甚至有人坦率表示，生活因制裁變得困難。另外受原油限制，北韓今年秋天起汽油價格高漲至約兩倍，不過據稱出租車與普通車輛仍如往常在街上行駛。

南韓情報單位分析，年3月以後，北韓經濟將面臨嚴重打擊。至於南韓慶南大學遠東問題研究所則認為，北韓面臨的經濟困難將不會達到20世紀90年代許多人餓死的「苦難行軍」時期的程度。