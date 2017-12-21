德黑蘭附近5.2地震 未傳傷亡

2017-12-21 05:36

〔中央社〕伊朗首都德黑蘭附近今天發生規模5.2地震，數以千計的居民倉皇逃出屋外。

根據德黑蘭大學的地震中心的報告，地震是發生在今天晚間11時30分（台灣時間21日清晨4時）左右。震央在德黑蘭西方50公里的艾布士省（Alborz Province）梅席金達希特（Meshkin Dasht）。

當局尚未公布任何人員傷亡和財物損失的報導。

上個月，伊朗西部的克爾曼沙省（Kermanshah Province）才發生規模7.3地震，造成620人喪生和數千人受傷。