川普：將對聯大支持譴美案國家減少援助

2017-12-21 04:44

〔中央社〕美國總統川普今天威脅，將對在聯合國大會中支持譴責美國承認耶路撒冷為以色列首都案的國家減少經濟援助。

川普在白宮說：「所有這些國家都拿我們的錢，卻在聯合國安全理事會投票反對我們，以及在聯合國大會中可能投票反對我們。」

他接著說：「他們拿了數億美元和甚至數十億美元，但卻投票反對我們。我們會注意他們投票。」

川普說：「就讓他們投票反對我們，我們可以省些錢，我們不在乎。」

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）昨天已警告各國，她將把支持譴責美國的國家名單報給川普。