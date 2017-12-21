台漫畫家巴黎參展 法國前輩鼓勵畫下去

2017-12-21 01:28

〔中央社〕台灣漫畫家翁瑜鴻、房瑞儀、林莉菁及何學儀4人參加巴黎SoBD漫畫節，法國漫畫家波端（Edmond Baudoin）鼓勵她們說：「繼續畫下去，繼續創作，妳們的作品如此好看。」

駐法國台灣文化中心表示，翁瑜鴻準備了她參與製作的「漫畫植劇場」法文摘譯本，還有讀者即使不懂中文，也想把她的作品「大城小事」中文版整套買下。

房瑞儀帶著她英國皇家藝術學院版畫系畢業作品4大冊參展，民眾戴上手套仔細翻閱，有版畫製作經驗的觀眾予以讚賞，還有讀者及安古蘭漫畫節（Festival de la BD d’Angouleme）另類漫畫獎主辦人莫翰（Philippe Morin）詢問是否可能出售。?

台灣文化中心表示，曾被選入安古蘭新秀獎的何學儀帶來黑色幽默作品，搏得漫畫家羅勒枚德（Laurent Lolmede）好評；林莉菁的「我的青春，我的Formosa」曾獲大巴黎地區高中生文學獎，她的兩部作品都有法文版，題材也都與台灣相關。

現場還展出其他台灣主題的漫畫，包括「漫畫台灣年史」、漫畫家李隆杰新作「國姓來襲」、nagee與魔魔嘎嘎的作品、捲貓的「小魚島的故事」、動漫雙棲創作者王登鈺的畫冊及漫畫刊物Taiwan Comix等。

台灣文化中心表示，今年4名參展漫畫家中，有3人尚未有作品在法國發行，SoBD漫畫節正是一個與出版社接洽的良機，例如何學儀的作品就相繼吸引L’Agrume、Vide Cocagne和Ici Meme出版社與她洽談。