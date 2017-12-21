展望2018年 全球10大事件

〔中央社〕「法新社」展望2018年，列出10大國際事件如下：
●冬季奧運
2月9日，南韓：在北韓飛彈危機引發的緊張情勢下，平昌冬奧揭幕。大會預定2月25日閉幕。
●卡斯楚時代結束
2月24日，古巴：勞爾．卡斯楚（Raul Castro）卸任總統，結束古巴近60年的卡斯楚兄弟領導時代。
●蒲亭第4任?
3月18日，俄羅斯：總統選舉登場，蒲亭（Vladimir Putin）尋求第4度出任總統。
●伊拉克選舉
5月15日，伊拉克：國會和省級議會選舉登場，這是伊拉克擊潰伊斯蘭國（IS）後首次舉行選舉。
●英國王室婚禮
5月19日，英國：哈利王子在溫莎城堡（Windsor Castle）迎娶美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle）。
●世界盃冠軍賽
7月15日，俄羅斯：2018年世界盃足球會內賽6月14日在莫斯科揭幕，冠軍賽本日舉行。
●川普期中考
11月6日，美國：國會期中選舉，這是川普上任以來首次接受選民嚴格檢驗。
●委內瑞拉總統大選
12月，投票日期尚待確認，委內瑞拉：深陷政治和經濟危機的委內瑞拉，舉行總統大選。
●有關氣候的關鍵時刻
12月3日，波蘭：聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第24次締約方會議（COP 24）在卡多維斯（Katowice）登場，將對巴黎氣候協定的實踐做出重大決定。
●剛果民主共和國遲來的投票
12月23日，剛果民主共和國：剛果民主共和國（DRC）總統大選登場，已是總統卡比拉（Joseph Kabila）任期屆滿2年後。