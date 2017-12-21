敘利亞男嬰獨眼照引關懷 成內戰象徵

2017-12-21 00:22

〔中央社〕在空襲中受傷的一名敘利亞男嬰令人揪心的獨眼照，引發社群媒體的廣大回應「#與卡林同在」，用戶紛紛分享自己遮住一隻眼的照片，呼籲外界正視古塔東區的圍城困境。

法新社報導，照片中僅40天大的男嬰卡林•阿布杜拉（Karim Abdallah）裹著一件蓬鬆紅外套，左眼位置遭彎月形傷疤取而代之，額上還有一個暗紅傷痕。

卡林親屬和治療他的醫生說，政府軍10月29日對大馬士革附近一座反政府軍據點進行空襲，使卡林受到重傷，並奪走他母親的性命，此事喚起了一場全球聲援活動。

社群媒體使用者拍下遮住自己單眼的照片，並在推特和臉書上以「#與卡林同在」（#SolidarityWithKarim）標籤上傳。

這個活動甚至延伸至聯合國。英國駐聯合國大使瑞克勞福特（Matthew Rycroft）在推特上發表了一張攝於安全理事會的照片，他以右手遮掩自己一隻眼。

他寫道：「當我們坐在安理會並警告、無所做為將造成更多人死亡、更多學校被轟炸和更多兒童留下傷疤時，我們就是這個意思。」

「我們必須使古塔（Ghouta）東區的轟炸與包圍終結。」

土耳其文化暨觀光部長柯土爾穆斯（Numan Kurtulmus）推文表示：「縱然全世界保持緘默，沒有人聽到敘利亞傳來的哭喊聲，我們仍將充當（卡林的）嘴巴、眼睛和耳朵。」