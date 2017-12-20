中日會談文件揭密 胡耀邦下台前2個月大談黨內改革

2017-12-20 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本外務省今日（20）公開1986年中日領袖會談的外交文件。時任日本總理的中曾根康弘至中國會見中共總書紀胡耀邦，胡耀邦透露欲改革黨內，促進世代交替等，但2個月後胡耀邦就被迫下台。

根據《朝日新聞》報導，當時被當成機密文件的談話內容，如今由日本外務省在外交史料館公開。

1986年11月8日中日領袖於北京人民大會堂進行會談，70歲的胡耀邦對中曾根康弘表示，面對隔年的中共第13次黨代表大會，應該解決世代交替問題，「那個幅度可能不是總理（中曾根康弘）您可以想像的，預計將大幅調整（人事）。」胡耀邦還說，要起用中壯年幹部，讓老人退休，明年在黨內應該就會明朗化。

文件最後括號附註，中方強烈叮囑勿公開這段發言。

早稻田大學教授天兒慧當年擔任專門調查員，在駐北京的日本大使館工作，他表示，當時胡耀邦如此坦率地跟外國領袖談到共產黨內的重要事項，除了可以感受到他對黨內世代交替的強烈想法，也可以體會胡耀邦與中曾根康弘間信任關係的強度。不過會談後2個月，因黨內元老不滿胡耀邦的改革態度，胡耀邦被迫下台。

據《日本放送協會》（NHK）報導，當年日本對蘇聯在戰略上跟中國的關係相當重要，當時的中日關係被稱為是「蜜月時期」。

中曾根康弘對此回應，胡耀邦是很重要的朋友，並且認為，思想開明進步的胡耀邦下台，不可否認地讓中國的自由化與民主化暫時倒退。