歐盟公布市場扭曲報告 點名中國

2017-12-20 23:45

〔中央社〕繼美國拒絕給予中國市場經濟地位後，歐盟公布首份「市場扭曲報告」，第一個國家就點名中國，不利北京在19大後營造世界領頭羊的形象。

歐洲議會11月通過反傾銷反補貼調查新方法修正規章，引入市場扭曲的概念和標準，同意在符合扭曲標準的情況下，歐盟可棄用出口國的價格，選擇使用第三國或國際價格，來確定出口產品是否存在傾銷。

此舉使得歐盟握有對相關國家發起反傾銷調查的利器。

歐盟今天發布新方法修正案上路的同時，也公布首份扭曲市場報告。歐盟先在新聞稿中點出報告涉及中國，並說明重大扭曲是指價格或成本不是來自自由市場，例如受到政府的大量干預的影響。

歐盟隨後發布逾400頁的報告，指中國市場嚴重扭曲，檢視其經濟現狀和結構特徵，認為從法律、市場經濟到眾多的國有企業，與各種監督管理機制，財政制度，採購和投資制度都緊密相連，顯示各種生產要素的分配和定價，都受到國家重大的影響。

歐盟公布市場扭曲報告，最主要是檢視某國的國家政策對產業影響、國營企業占有率、對本國企業的優惠措施及融資部門的獨立性等，業界未來可引用執委會報告內容提出控訴。

美國在11月底通知世界貿易組織（WTO）反對中國取得市場經濟地位，指稱中國的產業政策對外企越來越有問題，龐大的出口信貸以非經濟方式流動，造成市場扭曲。

美國與歐盟先後在國際貿易對中國提出反制，不利中方在第19次全國代表大會後，試圖營造全球領頭羊的形象。