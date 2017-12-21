歐盟史無前例啟動「核選項」 警告波蘭司改

2017-12-21 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟週三（20日）對進行司法改革的波蘭發出正式警告，史無前例地啟動「里斯本條約」第7條，雖然過程繁複，但可能剝奪波蘭的表決權。歐盟指出，波蘭過去2年通過的13項法案，系統性地對司法獨立構成嚴重危害。

綜合外媒報導，「里斯本條約」第7條從沒被動用，又被稱是對成員國的「核選項」，可對制裁對象的權利進行約束，包括剝奪表決權，但前提是歐盟理事會一致認為波蘭長期以來違反了歐盟價值觀。匈牙利已宣布不會投贊同票，讓制裁不太可能實施。

波蘭右翼法律與公正黨（Law and Justice）在2015年上台後，開始對該國司法體系進行改革，當局稱改革是為了打擊腐敗和徹底改變共產時代遺留下的不當司法制度。波蘭議會上週通過的一項法案，允許國會可指派確保「司法獨立」的法官，這加強了對最高法院的政治控制。

歐委會副主席提莫曼斯（Frans Timmermans）說，「我們決定啟動第7.1條是個沉重的決定，但事實讓我們別無選擇。」他強調，這並非質疑一個國家進行司法改革的權利，「但是，改革必須遵循自己國家的憲法以及歐盟的法律。」提莫曼斯給華沙當局3個月的時間改變該國情況，歐盟可能因此徹回相關措施。

波蘭政府發言人週三稱，歐委會這項決定有「政治動機」，缺乏任何根據。