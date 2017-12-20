大眾運輸「鹹豬手」猖獗 法國2年近27萬人受害

法國官方統計資料顯示，在2014、15年，估計法國至少有26萬7000人在公車、地鐵、火車等大眾運輸系統上遭到性騷擾，且多為女性。（路透）

2017-12-20 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕根據法國官方的統計資料，兩年間竟有多達27萬人在大眾運輸系統上遭到性騷擾，其中又以大巴黎地區最多。大巴黎地區運輸系統區域安全部門負責人馬崔肯-夏洛（Amandine Matricon-Charlot）也在節目中呼籲，受害者必須站出來報案。

根據《費加洛報》（Le Figaro）報導，法國國家犯罪及刑事因應觀察站（ONDRP）在結合國家統計及經濟研究局（Insee）與巴黎警署交通警察部門的資料後，製作成報告。報告中指出，在2014、15年，估計法國至少有26萬7000人在公車、地鐵、火車等大眾運輸系統上遭到性騷擾，且多為女性。

報告中表示，超過4成的受害者遇過不只一次、不只一種類型的性騷擾；將近16萬人曾遭不當觸碰，如強吻或強行撫摸；更有超過11萬人遇過性器官暴露在眼前。ONDRP指出，受害者中有85%是女性，其中的2/3曾遇到身體觸摸；另外15%為男性，狀況大多是犯案者暴露性器官。

以區域來看，巴黎地區的女性最常受到性騷擾，其中以18至21歲的女性比例最高，有7%曾在大眾運輸系統上成為受害者。報告中也提到一些過去比較少見的性騷擾類型，如用手機展示色情圖片或影片給受害者看，試探是否有意性交；還有「掀裙」騷擾（upskirting），也就是掀起受害者的裙子，同時對著裙底錄影。

法國刑法有針對「鹹豬手」的刑罰，最多可處5年有期徒刑和75000歐元（約新台幣266萬元）罰金，但在大眾運輸系統上的性騷擾實在太常見，以致於有些人認為這只是沒教養，馬崔肯-夏洛就呼籲：「這不只是沒教養而已，小姐們，妳們必須站出來報案」。