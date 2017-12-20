「2017年百大爛密碼」出爐！最爛密碼竟是......

2017-12-20 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕2017年就快畫下句點，國外網路安全公司統計出「2017年百大爛密碼」資料，全球約500萬名遭駭客、病毒入侵的受害者密碼都用「123456」，並指出網路發展迄今，依舊有許多人使用強度極弱的密碼在保護自己的裝置或帳戶。

根據《每日郵報》報導，國外網路安全公司「SplashData」針對「2017年最爛密碼」做出前100名排名，蟬聯2年奪冠的最爛密碼為「123456」，其次為「password」，第3名至第10名分別為「12345678」、「qwerty」、「12345」、「123456789」、「letmein」、「1234567」、「football」、「iloveyou」。

許多資安單位警告，網路帳戶或行動裝置，須設下高強度密碼以防遭駭，但有人以時下流行的電影《星際大戰》作為密碼「StarWars」，竟也名列百大爛密碼中的第16名，以名人「Jordan」或名車「ferrari」作為密碼，同樣也有安全隱憂。

「SplashData」執行長摩根．思廉（Morgan Slain）表示，駭客正在針對流行文化或體育方面的術語嘗試侵入，「因為他們知道很多人都在使用那些易於記憶的單詞」，就算在單詞後加上數字亦無助帳戶、裝置安全，「駭客知道你的詭計，單是調整一個容易猜測的密碼並不能保證安全」，希望透過公布百大爛密碼，使全球網路用戶注意帳號安全。