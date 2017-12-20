30年前訪日舊照曝光 黛安娜王妃最想看相撲

日本外務省今公開部分外交文件，其中包含1986年時英國王儲查爾斯與王妃黛安娜訪問日本的相關紀錄。（圖擷自日本外務省網站）

2017-12-20 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕日本外務省今公開部分外交文件，其中包含1986年時英國王儲查爾斯與王妃黛安娜訪問日本的相關紀錄，內容中提及黛安娜很喜歡日本料理，但擔心沒辦法把筷子使用得很好，還透露生平第一次訪日很期待觀賞日本國技相撲。

日本外務省20日公開的部分外交文件指出，查爾斯與黛安娜在1986年5月拜訪日本，引發日本社會的「黛安娜熱潮」，當年24歲的黛安娜在訪日前曾在加拿大對日本總領事說，在英國的日本大使館曾吃過日本料理，非常好吃，但還不習慣用筷子，想在手提包裡放一組刀叉。黛安娜也說，非常期待能觀看自己非常想看的日本國技相撲。後來在如願觀看完相撲競技後，黛安娜也曾用英語跟「關脇」小錦交談，並用手指著小錦的大肚子，讓外界看到黛安娜天真的一面。在日本參訪期間，黛安娜對日本製的手錶及相機也很感興趣。

外交文件顯示，當時的日本跟英國在貿易問題等有所磨擦，不過對於查爾斯夫婦的來訪，日本政府則認為是改善雙邊關係的好時機。

針對超過30年的公文，日本外務省在判斷於歷史上具特殊意義，且無公開障礙後就會於每年進行公開。本次公開了25個檔案，合計超過6400頁。