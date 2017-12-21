法律無情…結縭70載老夫婦 被迫分開過耶誕

2017-12-21 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕一對結縭70載的加拿大老夫婦原本一同住在長期照護中心，近日卻突然被迫要分開過耶誕節，雖然是因當局要求讓健康惡化的老阿公轉去設備較好的療養院，但老夫婦女兒在臉書批評當局不近人情，引發全國議論。

現年91歲的古丁（Herbert Goodine）與89歲妻子奧黛莉（Audrey Goodine）原本同住在新布朗斯威克省（New Brunswick）的一家照護中心，但照護中心15日告知他們，古丁的健康情況每況愈下，必須在週末搬到療養院接受進一步的照護，他們的女兒菲力普斯（Dianne Phillips）為此在臉書上寫道，與父母談起這件事時，「我聽到媽媽在哭，也有聽到爸爸啜泣。」、「我媽媽說：『現在對我們而言，耶誕節已經結束了，這是有史以來最糟糕的耶誕節。為什麼他們不能等到節日結束之後呢？』」這篇貼文至今已被分享超過1萬8000次。

菲力普斯也說，她曾提出延後一週轉走，好讓父母能共度耶誕節，卻遭當局拒絕。長期照護中心一名代表也對此表示無能為力，因為他們必須遵守政府立下的規定，一旦有居民超出他們可照顧的範圍，社會發展部就會重新評估，他們若不遵守規定將會違法，甚至還會被吊銷執照。

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