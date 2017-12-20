怕電影《鬼靈精》真實上演 5歲男孩報警抓綠色壞蛋

2017-12-20 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕耶誕節即將到來，全美籠罩在準備過節的氛圍中，但美國密西西比州傑克遜市（Jackson）有一位5歲男孩，因害怕耶誕節與電影情節一樣，被壞蛋偷走，居然打電話報警，想抓到會偷走耶誕節的壞人。

綜合外媒報導，5歲的小男孩皮特曼（TyLon Pittman）在觀看2000年推出的耶誕電影《鬼靈精》（Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas）後，日前向媽媽表示，自己要打電話報警，希望能夠將《鬼靈精》中，偷走耶誕節的綠色壞蛋Grinch逮捕。皮特曼的媽媽起初只覺得自己的兒子在開玩笑，沒想到1小時後，警方真的來到了皮特曼家中。

拜勒姆警局（Byram Police Department）的女警德薇樂（Lauren Develle）來到皮特曼的家中，皮特曼給她觀看了一段YouTube影片，當作Grinch偷走耶誕節的「證據」，接著皮特曼表示Grinch是個大壞蛋，他很擔心耶誕節會被偷走。皮特曼說：「我想要它（Grinch）來到我家，然後把它抓去坐牢，我想抓到它。」德薇樂則回應，如果Grinch真的出現，警方一定會將它繩之以法。德薇樂向皮特曼說：「它不會來偷走耶誕節，我不會讓這件事發生」。

即便德薇樂的出現讓皮特曼比較安心，但他還是覺得Grinch會偷走大家的禮物和耶誕裝飾。德薇樂事後邀請皮特曼警局，警局出現了一隻真人扮演的Grinch，兩人聯手一起把Grinch關到監獄裡，再由皮特曼親手鎖上門。此外，皮特曼的夢想是成為一名警察，警局還送他副小手銬和小警車，並與皮特曼約好，等他21歲後來警局就職。

皮特曼的哥哥提德拉（TeDera Dwayne Graves）將弟弟的反應上傳到臉書上，引發許多網友的討論，網友留言表示，「這個小男孩想要確保大家都有耶誕節，真甜」、「這就是我小時候的反應阿」、「他真的是太可愛了啦」。